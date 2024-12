Meteo, tempo sereno con ultime precipitazioni al Sud. Torna il freddo

Un temporaneo aumento della pressione per la giornata di venerdì 6 dicembre garantirà un clima per lo più sereno su tutta Italia. Il cielo sarà nuvoloso o poco coperto al Nord con possibile nebbia sulla pianura Padana. Ultimi strascichi di pioggia invece su Puglia e Sicilia

Clima sereno sull’Italia nella giornata di venerdì 6 dicembre. Un temporaneo aumento della pressione porterà con sé una giornata caratterizzata da cielo sereno a tratti nuvoloso al Nord, dove non mancheranno nebbie mattutine in particolar modo sulla Pianura Padana. Ultime precipitazioni invece sulla Puglia meridionale e sulla costa messinese della Sicilia. Questi ultimi disturbi residui lasceranno posto a una nuova perturbazione carica di aria artica che interesserà tutto il nostro Paese nel corso del weekend che si preannuncia quindi decisamente invernale.

Le previsioni del 6 dicembre al Nord

La pressione è in temporaneo aumento sulle regioni Settentrionali. La giornata di venerdì sarà caratterizzata dalla presenza di nebbia sulle zone pianeggianti, ma in ogni caso il cielo si potrà vedere molto nuvoloso o spesso coperto. Non sono attese precipitazioni significative se non nevicate sui confini alpini mediamente sopra i 1000 metri. Temperature miti con valori massimi attesi tra i 7 e i 12 gradi su tutte le città.