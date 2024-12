Napoli, piastra metallica cade da un balcone e colpisce una donna

La donna, 43 anni e originaria della Georgia, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Secondo un testimone oculare, la piastra non sarebbe precipitata dal balcone dell'edificio in modo accidentale, ma sarebbe stata lanciata da qualcuno

Una donna è stata colpita da una piastra metallica caduta dal secondo piano di un palazzo a Napoli. Rimasta gravemente ferita, la 43enne, di origini georgiane, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Cardarelli, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Nel frattempo, sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Secondo un testimone oculare, la piastra non sarebbe precipitata dal balcone dell'edificio in modo accidentale, ma sarebbe stata lanciata da qualcuno. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha messo in sicurezza l'area, in piazza Garibaldi.