Motori, Autotorino chiude l’anno con 2,65 mld di fatturato

Il principale dealer automotive italiano conferma la crescita nel 2024, puntando su welfare, nuovi servizi, innovazioni tecnologiche, internazionalizzazione. Per consolidare la rete territoriale italiana, l’investimento previsto nei prossimi tre anni sarà di circa 45 milioni di euro. E nel 2025 il 60esimo compleanno del gruppo ascolta articolo

Autotorino chiude l'anno con ottimi risultati in termini di fatturato. Il dealer nazionale tra i dealer dell'automotive italiano, con sedi in Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio, segna una crescita nel 2024 pari a 2,65 miliardi di fatturato (+24% vs 2023), oltre 73.000 vetture vendute (+22%) di cui più di 37.000 nuove (+20%) e 36.000 usate (+32%), e l’attestazione quale 28° ed unico italiano tra i 50 maggiori dealer automotive d’Europa per fatturato. Un anno in cui si è ribadita l’attenzione al mercato, con il lancio di BeBeep, il brand dedicato all’usato di Autotorino, si è ampliata la presenza territoriale, con l’ingresso a Roma e l’apertura del moderno hub di Milano Cassinis, la quarta e più ampia filiale cittadina, e si è annunciato il primo progetto all’estero, in Polonia, in avvio il prossimo gennaio.

Il presidente di Autotorino Plinio Vanini

Nel 2025 i 60 anni di Autotorino Il 2025 per Autotorino coincide con il suo 60° anniversario, e sarà il punto di partenza del futuro del gruppo che punta a investimenti nella rete delle filiali, nella formazione dei collaboratori, nello sviluppo del programma di welfare, nella qualità e nella varietà dei servizi online e offline, e nell’internazionalizzazione. Autotorino ha potenziato anche il suo programma di welfare interno, con oltre 2,5 milioni di euro per iniziative dedicate ai 2.900 collaboratori del Gruppo come il premio aziendale, il progetto a sostegno della genitorialità del “Bonus Bebè” e il “Family Care”, con il quale gruppo sostiene le famiglie con figli di minore età dei collaboratori deceduti. Approfondimento Autotorino in crescita. Dopo sedi di Roma, filiale a Varsavia nel 2025

Plinio Vanini: "Rapporto di fiducia con le persone è il nostro carattere distintivo" “La forza della nostra realtà sta nel rapporto di fiducia con le persone e con le comunità locali – ha sottolineato il presidente Plinio Vanini a Fiere di Parma, dove si è svolto l’annuale incontro con tutti i collaboratori del Gruppo – è il nostro carattere distintivo, in cui si fondono le nostre origini valtellinesi e i valori trasmessi dai luoghi in cui, nel tempo, siamo cresciuti: serietà, persone e vicinanza. Questo ci ha permesso di raggiugere traguardi importanti come il 60° anniversario che festeggeremo l’anno prossimo". Nei prossimi cinque anni, Autotorino investirà 15 milioni di euro nello sviluppo di tecnologie a supporto dei processi gestionali e dei servizi dedicati ai clienti, con particolare attenzione alla mobilità che cambia. In più, nei prossimi tre anni l’azienda porterà avanti ulteriori interventi di valorizzazione ed efficientamento strutturale per le sedi delle filiali, attraverso un impegno di circa 45 milioni di euro. In totale, quindi, il Gruppo investirà nei prossimi anni oltre 60 milioni di euro nell’evoluzione dell’esperienza di mobilità dei propri clienti. Inoltre saranno dati continuità e sviluppo al programma di formazione della squadra attraverso l’Autotorino Academy. “Considerare ogni traguardo come un punto di partenza da cui riprendere il percorso è parte integrante dei valori che rendono unica Autotorino”, commenta il vicepresidente Mattia Vanini - vuol dire avere il coraggio di provare ad espanderci fuori dall’Italia grazie all’acquisizione della filiale Mercedes-Benz a Varsavia, ma anche di continuare a metterci in discussione e crescere nelle attività di ogni giorno".