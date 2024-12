Trentino, abbattuto orso M91. La Provincia: "Era necessario"

L'esemplare, di due anni, nell'aprile scorso aveva seguito a lungo una persona nella zona di Molveno e, nel corso dall'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati e per questo era stato classificato come "pericoloso". L'abbattimento è avvenuto col parere positivo dell'Ispra

Nella notte è stato abbattuto in Trentino l'orso di due anni M91, dopo l'ordinanza firmata dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugarti. Secondo la Provincia, la rimozione, avvenuta nel territorio di Sporminore, "si è resa necessaria" in base alle previsioni del Pacobace (Piano Interregionale per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro - Orientali).

La Provincia: sulla decisione parere positivo del'Ispra

L'orso M91 nell'aprile scorso aveva seguito a lungo una persona nella zona di Molveno e nel corso dall'estate e dell'autunno, era entrato ripetutamente in centri abitati e per questo era stato classificato come 'pericoloso' ai sensi del Piano interregionale. La Provincia di Trento sostiene che la decisione è stata presa "per scongiurare l'evenienza del verificarsi di un evento di ancora maggiore gravità rispetto a quelli gia' registrati" aggiungendo che "sulla rimozione si è' espresso positivamente anche l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (Ispra)".