Tre delle persone colpite dal pino di 15 metri caduto per il forte vento sono state portate in ospedale in codice rosso. Il ferito più grave ha riportato fratture al bacino e al cranio. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118

All'Università degli studi di Salerno, a Fisciano, un pino alto 15 metri si è spezzato cadendo al suolo a causa del forte vento e cinque persone sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivate immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un'autogru. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. L'area è stata posta sotto sequestro. Tre delle cinque persone rimaste ferite sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Ruggi mentre altre due sono state medicate sul posto. Tra i tre feriti in ospedale (di 20, 25 e 48 anni), uno è in condizioni gravi a causa di fratture al bacino e al cranio.