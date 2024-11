Smart parcheggiata in divieto blocca traffico al centro di Roma: VIDEO

E' successo la mattina del 27 novembre al centro in via Parigi, appena accanto a piazza della Repubblica e a due passi dalla stazione Termini. Una Smart parcheggiata malamente ha impedito il passaggio di alcuni autobus paralizzando il centro città per oltre un'ora

Una piccola Smart per un grande ingorgo. E' successo la mattina del 27 novembre al centro di Roma, in via Parigi, appena accanto a piazza della Repubblica e a due passi dalla stazione Termini. Una Smart parcheggiata malamente ha impedito il passaggio di alcuni autobus paralizzando il centro città per oltre un'ora. Il video, postato sui social, è diventato virale.

I vigili urbani della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per rimuovere l'auto e al proprietario del mezzo è stata inflitta una multa per divieto di sosta.