Caivano, blitz al Parco Verde: in corso sgombero di 36 case occupate

Il provvedimento

La Procura guidata dal procuratore Maria Antonietta Troncone aveva ottenuto l'emissione di tre decreti di sequestro preventivo, con riferimento ai comparti A-B-C del complesso residenziale Parco Verde di Caivano, per complessive 252 unità immobiliari, in relazione a plurimi delitti di occupazione abusiva di edifici altrui. Dodici sono stati annullati perché carenza di gravità indiziaria (2) e perché gli occupanti erano nelle graduatorie degli assegnatari (10). Per gli altri, sono partiti oggi gli sgomberi degli alloggi di proprietà del Comune, per i quali - è emerso nel corso delle indagini - in gran parte non sono neanche stati mai pagati i canoni. In totale, sono indagate 419 persone, individuate come occupanti sine titulo delle case. Per altre posizioni, sono al vaglio le richieste di regolarizzazione.