Sparo Capodanno a Biella, deputato Pozzolo a giudizio per porto d'arma

Due dei cinque capi d'imputazione

Il Gup Francesca Tortora lo ha imputato per due dei cinque capi previsti, quelli relativi al porto di arma da collezione e ai proiettili ad espansione. Lo ha confermato all'uscita dal tribunale di Biella, dove si è svolta l'udienza preliminare l'avvocato Andrea Corsaro, difensore del parlamentare. L'udienza del processo è stata fissata per il 25 febbraio. E' stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per il reato di lesioni colpose ai danni di Luca Campana, l'uomo ferito nella notte di Capodanno a Rosazza che è stato risarcito e ha rimesso la querela. Non luogo a procedere anche per l'ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose e omessa custodia di armi, sui quali è intervenuta l'oblazione da parte di Pozzolo. Si andrà quindi a giudizio per porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra.