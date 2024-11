Pozzolo, dopo lo sparo di Capodanno entra in Commissione Difesa

Sostituirà il vice ministro Edmondo Cirielli in Commissione Difesa. Il parlamentare vercellese Emanuele Pozzolo , sospeso direttamente da Giorgia Meloni 10 mesi fa a seguito dello sparo accidentale partito dal suo mini revolver "North american arms Lr22" nella notte di capodanno a Rosazza (Biella), è entrato a far parte della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, presieduta da Antonino Minardo del Gruppo Misto. Frena Fratelli d'Italia: "Si tratta di appoggio tecnico, dovrà tornare alla commissione Esteri e Affari comunitari".

Pozzolo, cosa si sa ad oggi del caso

Dopo i fatti di capodanno Pozzolo è stato sospeso dalla premier, Giorgia Meloni. Ad oggi è in attesa che il collegio dei Probiviri decida su un suo possibile reintegro nel partito. Da punto di vista legale, dovrà rispondere di porto abusivo d’armi e, per il momento, ha rinunciato al patteggiamento. Il suo legale invece, l’ex sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, ha chiesto il non luogo a procedere per tutte le accuse. L'udienza preliminare è fissata per il prossimo 20 novembre.