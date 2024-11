Morte di Margaret Spada, nello studio trovati bisturi e farmaci

Gli inquirenti stanno raccogliendo le prove. Con la perquisizione di ieri all’interno dello studio medico, durata ore, da parte dei carabinieri dei Nas, sembra sempre più chiaro che i due medici svolgessero anche operazioni chirurgiche. Secondo quando sta emergendo infatti, Marco e Marco Antonio Procopio, nell’appartamento di via Cesare Pavese all’Eur, non autorizzato per quel tipo di operazioni – come rivela il Corriere della Sera - hanno trovato un bisturi, l’anestetico locale e altri farmaci e un defibrillatore, funzionate. Questa perquisizione è stata più approfondita della prima svolta il 7 novembre, quando avvenne il sequestro dello studio rivelatosi poi una clinica abusiva di chirurgia estetica, dove Margaret ha trovato la morte, dopo essere finita in coma il 4 novembre.