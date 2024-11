Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza: gli eventi

Il 20 novembre di 35 anni fa l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In questa data si celebra il World Children's Day, promosso da Unicef con iniziative come “Go Blue” e la “Marcia dei Diritti” a Milano: ecco le attività in programma

Il 20 novembre di ogni anno si celebra la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, un momento di riflessione globale sull'importanza di tutelare e promuovere i diritti dei più piccoli. Questa data non è casuale: esattamente 35 anni fa, il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, con ben 196 Paesi firmatari. Una convenzione che è stata determinante nel migliorare la vita di bambini, bambine e adolescenti e che ha contribuito a cambiare il modo di pensare all’infanzia e all’adolescenza. Il World Children's Day mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul benessere di bambine, bambini e adolescenti, soprattutto nei contesti più difficili. “I rapidi cambiamenti globali stanno mettendo in discussione le basi stesse dell’infanzia del futuro. Conflitti e gravi violazioni dei diritti minano uno dei principi fondamentali dell’umanità: il diritto alla cura e alla protezione dei bambini”, ha sottolineato l'Unicef in una nota . Ecco lo slogan della giornata 2024 e le principali iniziative promosse in Italia da Unicef.

Lo slogan 2024: “Ascolta il Futuro”



Il tema scelto per il 2024, “Ascolta il Futuro,” sottolinea l’importanza di un dialogo intergenerazionale. L’Unicef invita gli adulti a prestare attenzione ai desideri e alle aspirazioni dei più giovani, favorendo una partecipazione attiva nel progettare un futuro basato sul rispetto dei diritti universali. Le scuole sono protagoniste di questa iniziativa, con studenti impegnati a scrivere lettere indirizzate agli adulti per condividere le loro visioni e richieste. Le lettere sono arrivate da tutto il mondo (tra cui Gaza City, Haiti e la Tanzania) ed esprimono il desiderio dei bambini di essere al sicuro, in salute, istruiti e al riparo dalla guerra e dai rischi climatici. “Il 20 novembre ricorre il 35esimo anniversario dell’approvazione da parte dell’Assemblea delle Nazioni Unite della Convenzione Onu sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il trattato sui diritti umani più ratificato al mondo, ma non ancora pienamente attuato“, ha aggiunto la presidente dell’Unicef Italia Carmela Pace. “Oggi più che mai è necessario ascoltare i bambini e i giovani, sostenerli e aiutarli a realizzare i loro diritti. Nell’anno in cui celebriamo i 50 anni di attività dell’Unicef Italia, chiediamo a tutti di unirsi a noi e celebrare i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, ribadendo quanto sia importante un mondo di pace e solidarietà per tutti”.

I dati sulla povertà e la violenza nel mondo



In occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Unicef ha ricordato che circa 1 miliardo di bambini vive in condizioni di povertà multidimensionale. Oltre 300 milioni di bambini vivono in famiglie estremamente povere che sopravvivono con meno di 2,15 dollari per persona al giorno; mentre circa 400 milioni di bambini sotto i 5 anni subiscono regolarmente aggressioni fisiche o punizioni corporali a casa. Inoltre, più di 1 miliardo di bambini vive attualmente in Paesi che sono a "rischio estremamente elevato" per gli impatti del cambiamento climatico. Ogni 4 minuti, da qualche parte nel mondo, un bambino viene ucciso da un atto di violenza e ben 400 milioni di bambini vivono o fuggono da zone di conflitto.