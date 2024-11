Beve soda caustica pensando sia acqua, ricoverato in gravi condizioni

Un avvocato di 43 anni lotta tra la vita e la morte dopo aver ingerito soda caustica, scambiandola per acqua. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il 43enne si trovava a bordo dell'auto di un conoscente, a cui aveva chiesto un passaggio, quando ha deciso di prendere una pillola antidolorifica per alleviare un forte mal di testa. Per ingerire la compressa, ha utilizzato una bottiglietta poggiata sul sedile posteriore, convinto che contenesse acqua. In realtà, all'interno c'era un liquido trasparente altamente pericoloso: soda caustica. Dopo un solo sorso, l'uomo ha iniziato ad avvertire dolori lancinanti all'addome. Resosi conto della gravità della situazione, ha deciso di recarsi immediatamente al pronto soccorso.