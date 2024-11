Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 novembre: la rassegna stampa

L'esito delle elezioni regionali in Emilia-Romagna ed Umbria, con la doppia vittoria del centrosinistra grazie a De Pascale e Proietti, monopolizza le aperture dei quotidiani oggi in edicola. Tra gli altri temi presenti anche la frase di Valditara sui reati sessuali che ha scatenato le polemiche e gli sviluppi della guerra in Ucraina, con Mosca che ha attaccato Odessa dopo l'ok degli Usa all'utilizzo dei missili da parte di Kiev nella regione di Kursk