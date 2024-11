Quando l’etichetta diventa completamente blu, il codice a barre non è più leggibile. Questo vuol dire che il prodotto è vicino alla data della scadenza, quindi è meglio non comprarlo . Un'idea di una ditta giapponese che ancora non è in commercio

Un’etichetta a forma di clessidra sulla vaschetta della carne da bancone che cambia colore quando il prodotto sta per scadere. Un modo per garantire il livello di sicurezza alimentare dei prodotti venduti al supermercato. L’idea è dell’azienda giapponese “To-genkyo” .

Come funziona

L’etichetta è fatta di un materiale che reagisce a contatto con l’ammoniaca, sostanza rilasciata, sotto forma di gas, dalla carne scaduta. Quando l’etichetta diventa blu, il codice a barre non è più leggibile. Questo vuol dire che il prodotto è prossimo alla scadenza, quindi è meglio non comprarlo . Un sistema di controllo sia per l'acquirente che per il venditore. L’inchiostro che ricopre l’etichetta non è sintetico ma naturale: deriva dai pigmenti del cavolo viola ed è quindi sostenibile.