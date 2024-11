Infermiera fa la cartomante sul web, la Asl apre un'inchiesta

Infermiera presso il distretto sanitario di Torre Annunziata e cartomante per "arrotondare". Tutto avviene su Tik Tok, dove la donna, P.E., in servizio al distretto 56 dell'Asl Napoli 3 Sud si presenta con due distinti profili (liberta7774 e pianeta.donna5) nei quali pubblicizza le sue prestazioni, chiedendo in cambio donazioni economiche.