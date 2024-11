Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: "Mia sorellaè stata usata"

In occasione di un incontro all'Università La Sapienza di Roma, Pietro Orlandi ha sottolineato che "dopo 40 anni continua a esserci questa volontà anche da parte del Vaticano, che è a conoscenza di molte cose, di ostacolare, di non fare chiarezza"

"Io non ce l'ho con la religione, la fede, io sto parlando del Vaticano, sono due cose diverse, parlo delle persone che hanno gestito questa vicenda, ci sono persone all'interno che indossano l'abito ma sono in realtà personaggi politici". Lo ha detto Pietro Orlandi, in un incontro molto partecipato con gli studenti dell'Università La Sapienza di Roma, promosso da Azione universitaria, movimento studentesco vicino a Fratelli d'Italia.