Sciopero treni del 13 novembre, stop addetti manutenzione: gli orari

Una giornata difficile per chi viaggia quella di oggi, mercoledì 13 novembre 2024, a causa dello sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge i treni in tutta Italia. A proclamarlo sono due sindacati, COBAS Lavoro Privato/Coordinamento Ferrovieri e all’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI. Ad essere coinvolto è il personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che si occupa di impianti e manutenzione delle infrastrutture. Lo sciopero, iniziato dopo la mezzanotte, andrà avanti fino alle 23:59 del 13 novembre 2024.

Possibili disagi per i viaggiatori

Si prevedono possibili disagi per lo stop del personale coinvolto, con ritardi su diverse tratte ferroviarie, fino a eventuali cancellazioni di treni. Il rischio è legato anche a eventuali guasti sulle linee che potrebbero portare a interruzioni della circolazione ferroviaria visto lo sciopero degli addetti alle operazioni di riparazione e manutenzione della rete. Il consiglio per chi viaggia è quello di informarsi attraverso i siti e le app delle compagnie ferroviarie per controllare eventuali ritardi o cancellazioni di treni.