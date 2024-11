Salvatore Luongo è il nuovo comandante generale dei Carabinieri

Salvatore Luongo è il nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. E' quanto deciso dal Consiglio dei ministri riunito oggi. Il generale di corpo d’armata, attualmente vicecomandante, entrerà in carica il 14 novembre, quando scadrà il mandato del comandante uscente Teo Luzi. Tra gli altri candidati in lizza c'erano Mario Cinque, attuale Capo di Stato maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e Riccardo Galletta, Comandante dell’interregionale Pastrengo.

La scelta

Luongo è stato sostenuto dal ministro della Difesa Guido Crosetto: la scelta è caduta su di lui anche grazie al parere finale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il Comandante dei carabinieri è nominato infatti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della Difesa. Luongo ha avuto così la meglio sugli altri candidati: Mario Cinque, Capo di Stato maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri dal 2021, e Riccardo Galletta, Comandante dell’interregionale Pastrengo.

La carriera

Salvatore Luongo è napoletano, classe 1962: ha intrapreso la carriera militare nel 1977, frequentando i corsi della Scuola Militare “Nunziatella” nel capoluogo campano, dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola di Applicazione Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, ha conseguito i Master in Studi Internazionali Strategico-Militari, Scienze Strategiche ed è in possesso del Diploma Superiore di Scienze Umanistiche conseguito presso l’Università Gregoriana di Roma. E' stato Comandante di Plotone dell’8° Battaglione e di Sezione del Nucleo Radiomobile della Legione Roma, ha ricoperto gli incarichi di Comandante delle Compagnie di Taurianova, Roma Casilina e Roma Trastevere. Da Ufficiale Superiore ha ricoperto gli incarichi di Addetto all’Ufficio Personale Ufficiali e Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, Comandante del Gruppo Carabinieri Roma, Assistente Militare e Aiutante di Campo per l’Arma dei Carabinieri del Signor Presidente della Repubblica e Comandante Provinciale Carabinieri di Milano e di Roma. Dal 25 agosto 2016 al 16 dicembre 2024 è stato Capo Ufficio legislativo del Ministro della Difesa. Dal 24 novembre 2021, in rappresentanza del Ministero della Difesa, è componente del Comitato di gestione della scuola Nazionale dell’Amministrazione.

Luongo ha ricoperto l’incarico di capo del legislativo con i ministri Pinotti (Pd), Trenta (M5s), Guerini (Pd) e lo stesso Crosetto.

Luongo ha avuto tre encomi solenni, due encomi semplici ed alcuni elogi ed è stato insignito di varie onorificenze.