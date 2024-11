Giulia Cecchettin, il padre Gino: "Ho ascoltato Turetta senza odio"

A un anno dal femminicidio della studentessa 22enne, in una intervista a La Nove il papà Gino parla delle sue sensazioni durante il processo a Filippo Turetta: "Sono riuscito ad ascoltarlo senza provare rabbia. E questo l'ho fatto per un anno. Mi sono reso conto di quanto sia importate questo esercizio per creare valore". E annuncia l'istituzione di una fondazione contro la violenza di genere: "Abbiamo creato la Fondazione Giulia Cecchettin, la presenteremo a Montecitorio il 18 novembre"

Sono passati 12 mesi esatti dalla morte di Giulia Cecchettin, la studentessa 22enne di Vigonovo uccisa l'11 novembre 2023. Il papà Gino ha parlato delle sensazioni provate durante il processo a Filippo Turetta, autore reo confesso del femminicidio. "Sono riuscito ad ascoltare le parole di Filippo senza provare odio, rabbia - ha detto il padre di Giulia in una intervista a Che tempo che fa su La Nove - E questo l'ho fatto per un anno. Mi sono reso conto di quanto sia importate questo esercizio per creare valore. Però mi sono anche reso conto che attorno a me si respirava un qualcosa di negativo. È umano, è comprensibile", ha evidenziato Gino Cecchettin. "Tutti questi sentimenti - ha aggiunto - vengono poi immessi nel proprio ecosistema. Ma in quest'ultimo anno ho imparato a concentrarmi sul positivo".