Foligno, operaio ucciso a coltellate: fermato 17enne

Fondamentale, per l’identificazione del colpevole, una delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del parcheggio che avrebbe ripreso l'omicida mentre compiva il delitto. Nel video in mano agli inquirenti si vedrebbe l'arrivo di Postiglione con l'auto, poi un uomo si avvicina, la vittima scende, iniziano a parlare, quindi l'aggressione

La polizia di Perugia ha fermato un 17enne ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Postiglione, il 57enne trovato in fin di vita nel parcheggio della zona industriale di Foligno con numerose ferite di arma da taglio sul corpo il 7 novembre scorso. L'uomo era morto poco dopo l'arrivo in ospedale. Il ragazzo, che per qualche tempo aveva lavorato nei cantieri assieme alla vittima, è ritenuto responsabile dell'omicidio. Ancora ignote le ragioni dell'accaduto. Postiglione, nato a Napoli ma da anni residente a Foligno dove lavorava come capo operaio, era stato soccorso non lontano da un'auto trovata accesa e con lo sportello del passeggero aperto. Ad ucciderlo tredici coltellate affondate con velocità e rabbia. A dare l'allarme una donna che lavora nella zona.