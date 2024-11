Fontana di Trevi, è polemica per la nuova passerella provvisoria

È appena stata installata ed è già oggetto di polemiche. La nuova passerella montata sulla Fontana di Trevi, fatta per consentire ai turisti di osservare l'opera più da vicino mentre continuano i lavori di ristrutturazione previsti per l'inizio del Giubileo, ha già fatto infiammare gli animi di molti tra cui i commercianti della piazza. Proprio loro, riuniti nel comitato Fontana di Trevi, hanno criticato l'impalcatura in quanto, essendo appoggiata sulla vasca, ne danneggerebbe i marmi e i travertini.

Lunedì 11 novembre i commercianti chiederanno la rimozione della struttura durante un incontro con gli assessori al Turismo e al Commercio, Alessandro Onorato e Monica Lucarelli.