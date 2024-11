Caso di meningite a Perugia, ragazzo ricoverato dopo Halloween

Un ragazzo è stato ricoverato per meningite a Perugia. L’insorgere dei sintomi risale a martedì 5 novembre: il periodo di contagiosità, quindi, si conta a partire dal 29 ottobre. Il servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1, dopo aver ricevuto la notifica del caso, è ricorso a un’indagine epidemiologica che ha rilevato che il ragazzo ha partecipato a una festa di Halloween nella discoteca Urban club di Perugia. "Per tale motivo, non essendo possibile risalire a tutti i partecipanti che hanno avuto un potenziale contatto stretto con il caso, il Servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1 – si legge in una nota - invita le persone che hanno preso parte all'evento a rivolgersi al proprio medico curante per assumere la profilassi antibiotica specifica".