Meteo, in arrivo freddo e neve sull'Italia: le previsioni

In arrivo il freddo sull'Italia

Lunedì 11 novembre un'ondata d'aria fredda di origine polare, in arrivo dalla Scandinavia, porterà venti gelidi sulla nostra Penisola. Tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre, queste masse d'aria non solo “raffredderanno” l'Italia, in particolare le regioni del Nord, ma innescheranno anche un peggioramento meteorologico su molte regioni. Non è escluso il rischio di forti temporali e locali nubifragi, in particolare nelle regioni del centro-Sud e le due Isole Maggiori. Si assisterà anche a un evidente calo termico, tra gli 8 e i 10 gradi, soprattutto nelle regioni settentrionali e sui rilievi alpini. I valori massimi sulle pianure del Nordovest toccheranno i 7/8 gradi, i 14/15 gradi in diverse aree del Centro come Roma e Firenze, e i 20 gradi nelle aree meridionali. Previste nevicate fino ai 700 metri di quota in Piemonte e Liguria e poco sopra i 1.300/1.400 metri sull'Appennino centro-settentrionale.