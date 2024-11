Festa del Torrone 2024 a Cremona: programma, eventi e date

Questa 27ª edizione porterà tante novità. Tra queste spicca una pianola a grandezza naturale fatta commestibile, con i tasti di cioccolato e torrone, che verrà collocata in centro città. Non sarà solo una golosa scultura, ma un vero e proprio strumento musicale

Il dolce tradizionale cremonese, simbolo delle feste per eccellenza, torna protagonista del consueto appuntamento con la ‘Festa del torrone’, in programma dal 9 al 17 novembre. Nove giorni all’insegna del gusto e del divertimento, in cui le strade del centro di Cremona si arricchiranno di stand, eventi, degustazioni, spettacoli e di maxi installazioni. Questa 27ª edizione porterà tante novità. Tra queste spicca una pianola a grandezza naturale fatta di torrone, con i tasti di cioccolato e torrone, che verrà collocata in centro città. Non sarà solo una golosa scultura, ma un vero e proprio strumento musicale. L’unione tra sonorità e aromi, texture e croccantezza, racconterà la vera essenza del torrone attraverso un’esperienza multisensoriale davvero originale.