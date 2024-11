Naufragio di Cutro, chiesto processo per i sei indagati

Cronaca

Una veglia in memoria dei 94 morti, tra cui 35 minori, e dei dispersi di quel naufragio avvenuto esattamente un anno fa. Oltre trecento persone, tra cui i parenti delle vittime e alcuni dei superstiti, hanno partecipato all'incontro. Striscioni con le foto di chi non è sopravvissuto, peluche, candele e una corona di fiori lanciata in mare alle 4.30, ora del naufragio. I familiari e i superstiti annunciano la causa civile contro il Governo per omissione di soccorso e per i danni subiti in conseguenza della tragedia