Incidente in A6, muore operario: autostrada chiusa e traffico bloccato

L'autostrada A6 è stata chiusa e il traffico bloccato per 1 km tra Altare (SV) e il bivio A6/A10 per Savona dalle 9,30 di stamani per un incidente avvenuto sul viadotto prima di una galleria, la Nigiu. In questa, nei pressi di Quiliano, è deceduto un operaio. Al momento non si conosce la dinamica dell'accaduto, ma sembra che l'uomo sia caduto da un ponteggio precipitato nel vuoto, compiendo un volo di circa 20 metri. Sul posto, un'ambulanza della croce bianca di Altare, i vigili del fuoco e l'elisoccorso.