Lucca, esplosione in aula di chimica: scuola evacuata

Momenti di paura per gli studenti di una scuola di Porcari, in Lucchesia. Nella mattina di lunedì 4, intorno alle 8, si è verificata un'esplosione nel laboratorio di chimica dell'istituto che ha portato all'immediata evacuazione di alunni e personale scolastico. Nell'aula, quando c'è stata l'esplosione, non c'era nessuno, ma sono stati comunque allontanati tutti in via precauzionale. Per ricostruire le cause dell'esplosione sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco.