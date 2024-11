Alto Adige, precipita con parapendio a Plan de Corones: morto 46enne

Un uomo italiano di 46 è morto in Alto Adige dopo essere precipitato con il parapendio. Il tragico incidente è avvenuto nel volo tra Plan de Corones, una delle “patrie” degli sciatori nei mesi invernali, e Riscone nei pressi di Brunico, in Val Pusteria. Come informa la centrale del 118, sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino, l'elicottero Pelikan 2, i carabinieri e la guardia di finanza.

Le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, il 46enne si è schiantato contro un albero. L'incidente si è verificato sulla pista da sci "Silvester", che scende dalla vetta della montagna e arriva a Riscone. Stando a quanto si apprende, l'uomo stava scendendo con il parapendio nello stile speedflying, ovvero il volo a bassa quota e a velocità sostenuta, anche di 100 chilometri orari, con una vela più piccola rispetto a quella tradizione.

Un altro incidente in montagna

Altro incidente anche in Trentino. Una climber è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale "Santa Chiara" di Trento dopo essere caduta lungo la "via Rita", sulle Placche Zebrate a Dro in Trentino. La donna, sempre cosciente, ha perso un appiglio e nella caduta ha sbattuto la schiena e la testa contro la roccia.