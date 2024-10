Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 ottobre: la rassegna stampa

Il caso hacker e gli strascichi del voto in Liguria tengono banco sulle aperture dei principali quotidiani. I tormenti della sinistra dopo il successo di Bucci sulla prima di Corriere della Sera e Stampa, mentre Repubblica opta per le nuove rivelazioni sulla centrale milanese che avrebbe fornito informazioni riservate agli agenti del Mossad. Spazio pure alla tragica morte di Matilde Lorenzi e, sugli sportivi, al successo del Napoli a San Siro, che lancia la squadra di Antonio Conte sempre più in fuga solitaria