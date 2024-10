Napoli, fermati con mannaia e coltello: denunciati 13enne e 14enne

È accaduto nel Comune di Pollena Trocchia, vicino a una sala scommesse. I due ragazzini sono stati notati dai carabinieri che li hanno perquisiti e hanno scoperto le due armi, il coltello lungo 22 centimetri e la mannaia lunga 27. Alla domanda degli agenti sul perché girassero armati hanno affermato semplicemente che "la zona non è tranquilla, non si sa mai"

A Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, i carabinieri della tenenza di Cercola hanno fermato due ragazzini di 13 e 14 anni che avevano un coltello a scatto di 22 centimetri a una mannaia da cucina lunga 27. Non adulti e criminali incalliti ma poco più che bambini, che alla domanda degli agenti sul perché portassero armi del genere hanno risposto: "La zona non è tanto tranquilla, ci dobbiamo difendere, non si sa mai".