Palermo Rema, la regata per campioni e amatori

Incoraggiati dal clima ancora mite, in una giornata d'estate fuori stagione, centinaia di sportivi da varie città d'italia e dall'estero hanno raggiunto il Golfo di Sferracavallo per partecipare alla diciottesima edizione della regata aperta a tutte le barche a remi

Nell’ultima domenica di ottobre in Sicilia il mare d'autunno ha ancora i colori brillanti dell'estate. La temperatura esterna e’ di 26 gradi e di 24 gradi in mare. Alle porte di Palermo il golfo di Sferracavallo si trasforma in un immenso campo di gara, ma "Palermo rema" è una gara particolare perchè gli sportivi, arrivati da varie città del nord Italia e dall'estero, sono agonisti e amatori che insieme gareggiano in questa competizione organizzata dal Circolo velico Sferracavallo, aperta a tutti gli sportivi e con qualsiasi imbarcazione a remi.

150 gli atleti e le atlete che compiono un percorso di 10km su barche che quasi sembrano volare sulla trasparenza del mare che circonda Isola delle femmine, seguiti e ripresi con un drone dai velisti della nazionale italiana Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei reduci dalla vittoria di Coppa America young e donne, qui per allenarsi in vista del campionato europeo di catamarani olimpici categoria Nacra 17 che inizia il 5 novembre nelle splendide e cristalline acque della riserva naturale di Capo Gallo e Sferracavallo.