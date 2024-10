Donna uccisa a Parma, rintracciato e interrogato il marito

È stato rintracciato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte Giovanni Vascelli, pensionato 65enne di Sant'Andrea Bagni, nel Comune di Medesano (Parma), in relazione all'uccisione della moglie, trovata morta con un colpo di fucile alla testa. Lo riferisce la Gazzetta di Parma. Marina Cavalieri, 62 anni, infermiera in pensione, era stata ritrovata ieri da un nipote nella sua abitazione riversa a terra e ormai senza vita (la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa) mentre del marito si erano perse le tracce. Alla fine l'uomo, è stato rintracciato ad Orbetello, in provincia di Grosseto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.