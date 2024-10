Gabriele Paolini esce dal carcere e annuncia di voler cambiare sesso

A pochi giorni dalla fine della sua detenzione, il noto "disturbatore" televisivo Gabriele Paolini annuncia che, una volta in libertà, cambierà genere. La notizia arriva direttamente dal carcere di Rieti, dove è attualmente detenuto. L'arresto di Paolini non è collegato alle sue incursioni nei programmi televisivi. Nel giugno 2021, la Corte di Cassazione lo ha condannato a 8 anni di reclusione per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentate molestie su minori. I fatti risalgono al 2013, quando fu arrestato per aver intrattenuto rapporti con minorenni in cambio di doni e denaro. In quell'occasione, rimase in carcere per 19 giorni, scontando successivamente altri 20 mesi agli arresti domiciliari.