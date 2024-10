Ceccano, arrestato il Sindaco Roberto Caligiore per corruzione

Il sindaco di Ceccano, nel Frusinate, Roberto Caligiore (Fratelli d'Italia) si trova agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta denominata 'The Good Lobby' su appalti del Pnnr, coordinata dall'ufficio di Roma della Procura Europea. A firmare il provvedimento è stata la giudice delle indagini preliminari di Frosinone Ida Logoluso. L'indagine riguarda un giro di appalti finanziati dal Pnrr e che si sospetta siano stati pilotati. Con il sindaco sono indagati due geometri comunali, tre ingegneri, due architetti, due commercialisti, un avvocato, due imprenditori. Per tre dei professionisti coinvolti è stato disposto il divieto di esercitare la professione, per altri due e una cooperativa è stato emesso il divieto di partecipare a bandi.