Voli aerei, disagi negli aeroporti del Nord Italia per problemi radar

Disagi, ritardi e voli dirottati sono avvenuti in gran parte del Nord Italia per problemi ai radar di terra. Alla base dei disagi vi sarebbero problemi ai sistemi dell'Enav, un guasto ha paralizzato il traffico aereo nel Nord-Ovest , bloccando i voli almeno fino alle 20 di oggi. A Linate la Sea ha avvertito i viaggiatori, così come sta accadaendo in altri scali, della mancata operatività. La situazione sarebbe però vicina alla soluzione e tutto dovrebbe tornare presto verso la normalità, con i problemi di operatività dei radar in fase di risoluzione e con il progressivo riallineamento dei voli.