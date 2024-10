Covid, torna l'obbligo di mascherina per entrare in ospedale

Obbligo della mascherina in molte regioni

Come previsto dall'ultima circolare Covid, i direttori degli ospedali italiani possono decidere di reintrodurre l'obbligo della mascherina per l'ingresso o per alcuni reparti sensibili. Con l’arrivo del freddo e l'aumento dei virus respiratori, dall'influenza al Covid, alcun comuni come quello di Brescia hanno deciso di ripristinare l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione Ffp2 per visitatori, accompagnatori e caregiver in tutti i reparti. In queste settimane in molte regioni del Paese, come ad esempio in Campania, sono state diramate indicazioni per gli ospedali per l’utilizzo dei dispositivi di protezione soprattutto per i reparti a rischio. " L’aspetto epidemiologico è importante ma di più lo è la consapevolezza dei cittadini nello scegliere comportamenti adeguati", afferma all'Adnkronos Salute Federsanità Anci.