Previsioni meteo, torna la pioggia sull’Italia. E il freddo?

Introduzione

Le ultime stime parlano dell’arrivo di una depressione in discesa dal Nord Atlantico, sulla spinta di correnti d'aria fredda di origine polare. Non significa però che ci sarà un drastico e immediato calo delle temperature: almeno fino alla fine delle settimana i termometri resteranno alti, con picchi vicini ai 30°C al Sud. Discorso diverso vale per le precipitazioni, che invece – pilotate da queste correnti – toccheranno l'Europa occidentale spingendosi anche sull'Italia