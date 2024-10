Test Medicina, la riforma in arrivo nel 2025. Cosa potrebbe cambiare

Novità in vista per il test di accesso alla facoltà di Medicina. Ad annunciare la riforma per il 2025 è la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. “Fin dall’inizio del mandato - ha detto nel corso di un question time alla Camera - il governo ha avviato un lavoro di riforma per l’accesso programmato a Medicina”. Lo scopo è quello di conciliare una formazione di qualità per i futuri medici con le esigenze sanitarie del Paese. Il nuovo test, come ha spiegato Bernini, si baserà su una valutazione delle materie caratterizzanti, superando la logica dei “test da lancio della monetina”. “Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è valorizzare gli studenti in base alle loro reali competenze e attitudini”.