Cade ascensore in palazzo in centro a Roma, morto un operaio

Tragedia in un palazzo nel centro di Roma, dove un ascensore è precipitato provocando un morto e due feriti gravi. L'incidente è avvenuto in via delle Vergini in un edificio in cui attualmente c'è un cantiere. Le persone coinvolte sarebbero tre operai. Sul posto vigili del fuoco, polizia e polizia locale.

A quanto si apprende, la vittima sarebbe un cittadino nigeriano. I tre si trovavano nella tromba

dell'ascensore quando si sono staccate le cinghie di ancoraggio. Indagini in corso da parte dei poliziotti del commissariato Trevi.