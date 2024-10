Omicidio Rozzano, oggi l’interrogatorio di Daniele Rezza

Il gip deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per omicidio e rapina impropria, avanzata dalla procura di Milano per l’uccisione del 31enne che nella notte fra giovedì e venerdì è morto accoltellato mentre tornava a casa dal lavoro. La fidanzata della vittima: "Non si può uccidere per rubare un paio di cuffie. Non si può uccidere per una reazione nel tentativo di riprendersele" ascolta articolo

Si sta svolgendo nel carcere di San Vittore l'interrogatorio di Daniele Rezza, il 19enne che ha confessato di aver ucciso con una coltellata in strada a Rozzano Manuel Mastrapasqua - magazziniere e cassiere di 31 anni che nella serata fra giovedì e venerdì stava rientrando a casa dal lavoro - per rapinarlo delle cuffiette wireless. Il gip Domenico Santoro deve decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta di custodia cautelare in carcere per omicidio e rapina impropria, avanzata dalla Procura di Milano. Il 19enne, difeso dall'avvocato Maurizio Ferrari, è stato fermato dalla Polfer due giorni fa alla Stazione ferroviaria di Alessandria dopo essere stato notato mentre vagava senza una meta.

La fidanzata: "Non si può morire così" "Se quel vocale su WhatsApp mi fosse arrivato, lo avrei ascoltato morire. Continuava ad apparire 'Sta registrando…', ma non è mai stato inviato nulla. Non potevo immaginare fosse in una pozza di sangue", ha detto, intervistata da Il Corriere della Sera, Ginevra, la fidanzata di Manuel Mastrapasqua. "Non si può uccidere per rubare un paio di cuffie - prosegue la ragazza - Non si può uccidere per una reazione nel tentativo di riprendersele. Non è normale non sapere se si torna a casa vivi dopo una giornata di lavoro. Sono distrutta, Manuel era tranquillo". Poi racconta dei loro progetti: "Sognavamo di andare ad abitare da soli. Per domani (oggi, ndr) avevamo prenotato un camping in zona San Siro, per stare insieme".

La confessione "Era rimasto in piedi, non ho visto sangue, non pensavo di averlo ucciso", ha detto sabato Rezza, figlio unico con un passato problematico fatto di aggressioni sui Navigli e piccoli furti. Dopo essere stato fermato ha reso una piena confessione: era uscito di casa quella notte per fare una passeggiata e, ha raccontato, aveva portato con sé un coltello a serramanico per difendersi da eventuali brutti incontri. A un certo punto ha visto Mastrapasqua, vicino alla fermata dell'autobus 15. "Dammi qualcosa, dei soldi", ha detto al magazziniere che stava tornando a casa dal suo turno di lavoro in un supermercato. L'uomo gli ha detto di no ed è a quel punto che Rezza gli ha strappato le cuffiette. Mastrapasqua avrebbe reagito e da qui la coltellata. A casa, Rezza ha raccontato il mattino dopo al padre di aver colpito un uomo ma non è stato subito creduto (secondo il suo legale il giovane ha dei problemi di salute da quando aveva 14 anni). Quando, però, si sono diffuse le notizie dell'omicidio, il padre l'ha accompagnato ad Alessandria dove la sua sconclusionata fuga è finita. Una scelta, quella del genitore, che ha scatenato la rabbia della madre di Manuel: "Doveva portarlo in caserma, non farlo scappare".