Rozzano, killer fermato ad Alessandria: Manuel ucciso per cuffie

L’assassino di Manuel Mastrapasqua è un 19enne di Rozzano che abita in un quartiere non distante dal viale dove, la notte tra il 10 e l’11 ottobre, è stato accoltellato il 31enne. Il ragazzo, già individuato dalla polizia grazie alle telecamere di sorveglianza, si è costituito alla questura di Alessandria. Per il 19enne, con precedenti per furto e rapina, l’accusa è di omicidio a scopo di rapina ascolta articolo

Ucciso per delle cuffie wireless dal valore di 20 euro. È morto così Manuel Mastrapasqua, il 31enne accoltellato a Rozzano intorno alle 3 della notte tra il 10 e l’11 ottobre mentre rientrava dal turno di lavoro. Lo ha confessato il suo killer, un ragazzo di 19 anni residente nella stessa cittadina dell’hinterland milanese in cui è avvenuto il delitto, fermato ad Alessandria. Il giovane, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio a scopo di rapina: sulla sua fedina penale ci sono già altri precedenti per furto e rapina. Il 19enne ha colpito la vittima con un solo fendente al petto. Mastrapasqua è stato trovato pochi minuti dopo agonizzante a terra da una pattuglia dei carabinieri: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Killer fermato ad Alessandria Gli investigatori, pur non avendo ancora un nome, erano riusciti a individuare la figura del killer grazie all’analisi delle telecamere di sicurezza che lo avevano ritratto mentre camminava per le strade di Rozzano con un coltello in mano. Poi, nel buio della notte, l’incontro con Manuel Mastrapasqua che rientrava dal lavoro: il 19enne gli ha detto "dammi qualcosa" e, probabilmente a un accenno di reazione o di rifiuto da parte della vittima, gli ha sferrato la coltellata al petto. L’assassino ha poi preso un treno per Alessandria con l’intenzione di andare a Torino e poi proseguire fuori Italia. In stazione è stato notato da agenti della Polfer che lo hanno controllato. Superato il controllo dei documenti il 19enne è tornato dai poliziotti dicendo di aver “combinato un casino a Rozzano". La Questura ha così avvertito i Carabinieri che hanno proceduto al fermo. leggi anche Rozzano, fermato il presunto assassino di Manuel Mastrapasqua

Chi è il killer Il 19enne, che compirà 20 anni il mese prossimo, abita con i genitori in un quartiere non distante dal viale dove è stato accoltellato il 31enne. Dopo il fermo avvenuto ad Alessandria, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione e hanno trovato, lavati e ad asciugare, i pantaloni usati la sera del delitto. Le cuffie sono invece state recuperate in un cassonetto. Stando alle prime informazioni anche il 19enne, come la vittima, lavorava in un supermercato a Milano ma non della stessa catena. I due comunque pare non si conoscessero.

A sinistra la vittima, Manuel Mastrapasqua. A destra il killer individuato dalle telecamere di sorveglianza - ©Ansa