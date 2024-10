Aurelio De Laurentiis celebra un matrimonio, Brozovic tra i testimoni

Il presidente, amico della coppia, officiando la cerimonia ha ironizzato sulla fede calcistica dello sposo: "Sei sicuro di non avere niente di cui vergognarti e confessarci? Testimoni sostengono di averti visto con indosso una maglietta a strisce bianche e nere"

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha celebrato il matrimonio di una giovane coppia di sposi a Villa Lattuada, in Brianza. Si tratta di Roberta Congiu e Andrea D'Agostino, managing director di Coca Cola, amico di De Laurentiis. Tra i testimoni c'era anche Marcelo Brozovic, ex centrocampista dell’Inter oggi all’Al Nassr.

Con tanto di fascia tricolore al petto, il presidente ha officiato la cerimonia ironizzando anche sulla fede calcistica dello sposo: "Come tutti sapete Andrea è nato nella fantastica città di Napoli, ma forse adesso è l'occasione giusta per confessarci qualcosa, eh? - ha detto De Laurentiis. "Mi è stato riferito, e pare che ci sia anche del materiale fotografico al riguardo, che all'età di otto anni girovagavi per i corridoi di casa con indosso una maglietta a strisce bianche e nere".