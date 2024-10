L'incidente si è verificato all'altezza di Rescaldina; per l'uomo di 38 anni non c'è stato nulla da fare. Il guasto si è invece protratto dalle 6.40 alle 9.40 prima che la linea fosse ristabilita, ma sono previsti rallentamenti per tutta la mattinata

Circolazione dei treni bloccata per tutta la mattina nel Milanese, con ripercussioni su tutta la Lombardia. Duplice la causa: un guasto all'infrastruttura nella stazione di Milano Certosa, avvenuto intorno alle 6.40, e un incidente, all'altezza di Rescaldina, in cui un uomo di 38 anni è stato investito da un treno. Impossibile per i soccorsi salvarlo.

Compromesse le linee ferroviarie di Milano, dell'ovest della Lombardia e le uscite e le entrate dei convogli nel deposito di Milano Fiorenza.

Il guasto ha inoltre impedito a Trenord di garantire i collegamenti regionali da/per Domodossola, Varese/Porto Ceresio, Luino e le linee suburbane S5 Varese-Milano Passante-Treviglio e S6 Novara-Milano Passante-Pioltello.

"La circolazione della direttrice sta subendo rallentamenti per un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Milano Certosa, che richiede un intervento di ripristino da parte di Rfi" ha detto Trenord in una nota, mobilitandosi subito per risolvere la situazione. I tecnici hanno ristabilito la linea intorno alle 9.40, ma è inutile dire che i rallentamenti avranno effetti almeno per tutta la mattinata con ritardi previsti fino a 120 minuti, limitazioni di percorso e soppressioni.