Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono dedicate alle parole della premier Meloni al Tg5 sull'inchiesta di Bari ("Io la più spiata in Italia, ma non sono ricattabile") e ai tagli ai ministeri in vista della Manovra (circa tre miliardi da spending review). Non può mancare la situazione in Libano, con il quinto casco blu ferito dall'Idf, così come l'affondo di Confindustria su Stellantis ("Pazzia chiedere altri incentivi"). Infine, il via in Albania ai centri per i migranti. Capitolo sport: oggi Sinner-Djokovic a Shanghai