Giornate Fai d'Autunno 2024 a Firenze, i luoghi aperti da visitare

Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 anche a Firenze tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’ambiente italiano. In città aprono le porte quattro luoghi meravigliosi ricchi di arte e storia. “Firenze è una città che, nonostante l’enorme patrimonio culturale di cui dispone e conosciuto in tutto il mondo, ci riserva ancora delle sorprese. È importante valutare cosa noi intendiamo per patrimonio: culturale e naturale, sicuramente, ma il patrimonio è soprattutto un senso di appartenenza”, ha dichiarato Carlo Francini, capo delegazione del Fai Firenze. “Per questo siamo davvero felici di queste aperture per le Giornate Fai d’Autunno. Andremo a trovare e visitare luoghi che solitamente sono davvero poco accessibili, come ad esempio lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare, legato a una tradizione di cura della persona a livello nazionale, specialmente dedicato alla cura di malattie rare”.