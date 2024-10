Giornate Fai d'Autunno 2024 a Milano, i luoghi aperti da visitare

Milano: i luoghi aperti da visitare



• Campus La Masa - Bovisa del Politecnico di Milano sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 18:00. Questo campus è uno dei principali poli universitari della città, noto per la sua architettura moderna e innovativa.

• Casa Verdi: residenza per musicisti anziani fondata dal compositore Giuseppe Verdi. Visitabile sabato, dalle 10:00 alle 17:00.

• Caselli Daziari di Porta Nuova: saranno visitabili durante le Giornate FAI d'Autunno 2024, sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00.

• Chiostro Cappuccio. Questo chiostro storico, tra i gioielli nascosti di Milano, sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00.

• Dolce & Gabbana Beauty: sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 16:00.

• Fondazione Cariplo: sarà aperta sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 18:00. Questo palazzo settecentesco ospita una parte della collezione d’arte della Fondazione Cariplo, tra cui opere di Giambattista Tiepolo e Achille Funi.

• Palazzina Appiani: sarà aperta sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00). La visita, della durata di circa 25 minuti, non richiede prenotazione.

• Palazzo Cusani: verrà aperto sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30). Sebbene i posti prenotabili siano esauriti, sarà comunque possibile accedere senza prenotazione direttamente in loco.

• L'Esperienza esclusiva con il Fai e i Vigili Urbani di Milano, in via Beccaria, sarà accessibile sabato 12 e domenica 13 ottobre, con due fasce orarie: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30 (ultimo ingresso alle 17:00).

• Palazzo Isimbardi: sarà visitabile domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30). I posti prenotabili sono esauriti, ma sarà possibile accedere senza prenotazione.

• Palazzo Lombardia. La sede della Giunta Regionale sarà aperta solo sabato 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. I visitatori potranno salire al Belvedere al 39° piano per godere di una vista spettacolare su Milano.

• Piscina Cozzi: sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00. Si tratta di un'importante struttura costruita negli anni '30, celebre per il suo design in stile razionalista.

• Rifugio Antiaereo di Piazza Grandi. Costruito durante la Seconda guerra mondiale sarà accessibile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).

• Sede e gli Studi Rai di Corso Sempione: saranno visitabili sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 9:00 alle 16:30 (ultimo ingresso alle 16:30). Sebbene i posti prenotabili siano esauriti, sarà possibile accedere senza prenotazione direttamente in loco.

• Villa Necchi Campiglio sarà visitabile sabato 12 e domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00). Durante la visita sarà possibile esplorare gli interni della villa, che conservano l’arredamento originale e opere d'arte di notevole pregio. L'ingresso è garantito fino ad esaurimento posti, senza necessità di prenotazione.



