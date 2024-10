Monza, uomo avvelena compagna per farla abortire: condannato a 6 anni

Condannato dal tribunale di Monza a 6 anni di carcere per interruzione non consensuale di gravidanza. L'uomo, un imprenditore brianzolo 55enne, avrebbe sciolto di nascosto un farmaco in una tisana e in un bicchiere di acqua di cocco offerti alla compagna 45enne incinta. Ma gli esami tossicologici non hanno fornito elementi decisivi. La vicenda risale al 2018. Oggi la sentenza.