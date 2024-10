It-Alert Campi Flegrei, oggi test per eruzione imminente in Campania

La simulazione si svolge in due giornate: oggi è previsto l'invio del messaggio di allarme alle 17, mentre domani si terranno i trasferimenti di un gruppo di volontari dai punti di ritrovo verso le regioni gemellate dalle 9 alle 13

Al via oggi l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico in Campania “Exe Flegrei 2024”. Il primo giorno di simulazione prevede l'invio del messaggio di allarme It-Alert. I cittadini e le cittadine riceveranno, intorno alle 17, il messaggio dell’allerta sul proprio cellulare. Domani è previsto il secondo momento saliente dell’esercitazione, che consiste in una prova generale del trasferimento dei residenti dalle aree colpite verso zone sicure.