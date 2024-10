Milano, donna partorisce in autostrada aiutata da due poliziotti

È accaduto ieri, mentre la donna e il marito erano in viaggio per raggiungere una clinica svizzera dove era attesa per la nascita, quando le contrazioni sono diventate così forti da costringerla a interrompere il viaggio. L'uomo ha accostato vicino a una colonnina SoS e ha chiesto aiuto al 112. I due poliziotti hanno assistito la coppia

Un parto decisamente insolito, ma a lieto fine, quello della una donna che ieri mattina ha dato alla luce la sua bambina lungo l'Autostrada A4 Milano-Venezia, all'altezza di Monza, grazie all'aiuto di due agenti che la hanno soccorsa in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. È successo mentre la donna e il marito erano in viaggio, diretti in una clinica svizzera dove era attesa per la nascita. A un certo punto però le contrazioni della donna sono diventate così forti da costringerla a interrompere il viaggio. A quel punto il marito ha accostato vicino a una colonnina SoS e ha chiesto aiuto al 112. "Bambino, bambino", ha gridato all'operatore, che ha udito in sottofondo una donna gridare e ha allertato la centrale operativa. Immediatamente si sono messi in moto i soccorsi.