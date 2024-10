Padova, ragazzina di 12 anni investita da un treno merci: è gravissima

La giovane, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, avrebbero attraversato i binari poco prima che il convoglio sopraggiungesse. Trasportata in ospedale, le sue condizioni sono critiche

Una ragazzina di 12 anni è in gravissime condizioni dopo essere stata investita dalla motrice di un treno merci in corrispondenza di un passaggio a livello, sulla tratta ferroviaria che costeggia la zona industriale a Padova. L'adolescente è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono critiche. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle Polfer, intervenuta con la polizia e i carabinieri.

Assieme a un gruppo di coetanei prima dell'incidente

La 12enne, secondo una prima ricostruzione, faceva parte di un gruppetto di coetanei che, come lei, avrebbero attraversato i binari poco prima che il treno sopraggiungesse. La ragazza era l'ultima del gruppo e, forse per questo, non si sarebbe resa conto che non era più possibile oltrepassare la linea senza rischiare l'investimento. Si tratta di una ragazzina di origine ucraine, residente a Padova. I medici del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Padova sono impegnati nel massimo sforzo per salvare la piccola paziente.